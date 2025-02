Mafia, il presidente dell’ARS Galvagno: “Teniamo alta la guardia contro la criminalità organizzata”

“La maxi operazione antimafia delle ultime ore, che ha permesso alle forze dell’ordine di smantellare sul nascere la ricostruzione della cosiddetta Cupola della provincia di Palermo, conferma la necessità di mantenere sempre alto il livello di guardia contro la criminalità organizzata. Un compito che spetta a tutti i siciliani, ciascuno con le proprie responsabilità, per rendere sempre meno permeabile ai boss e agli uomini vicini agli ambienti mafiosi il terreno della nostra società. Un plauso e un sentito ringraziamento vanno alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, in particolare al procuratore Maurizio De Lucia, all’aggiunto Marzia Sabella e agli oltre 1.200 carabinieri impiegati nel blitz per il modo esemplare con cui sono state condotte le indagini e l’intera operazione”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, commentando il blitz di stamani nel Palermitano che ha portato all’arresto di oltre 180 persone.