Lenticchia di Villalba. Presentata al Ministero delle Politiche Agricole domanda di registrazione per ottenere il marchio

VILLALBA. E’ stata presentata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la domanda di registrazione per l’ottenimento del marchio comunitario “Lenticchia di Villalba”. Si tratta di un passo importante nel percorso di riconoscimento del marchio DOP per un prodotto che rappresenta un’eccellenza della produzione agricola villalbese.

Un tema discusso nel corso della riunione a Villalba insieme all’Assessore all’Agricoltura Silvana Calà, ai tecnici Michele Spoto e Michelangelo Manetta, che hanno curato la pratica, al Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Villalba Giuseppe Iucolino e ai soci che ne fanno parte.

Ottenere il marchio comunitario significherebbe potenziare ulteriormente il mercato della Lenticchia di Villalba, ciò permetterebbe una maggiore tutela del prodotto e consentirebbe azioni di marketing più mirate ed incisive con ricadute positive sull’intero territorio.

Fortunatamente la domanda della lenticchia villalbese, come ha sottolineato il sindaco Maria Paola Immordino, è in continua crescita per cui è fondamentale salvaguardarla nei migliori modi possibili. Il marchio di qualità rappresenterebbe anche un valido mezzo di difesa del prodotto originale da altri di dubbia provenienza che spesso giungono sui mercati creando fenomeni di concorrenza sleale.