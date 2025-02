La Settimana Santa e il Torrone di Caltanissetta alla BIT di Milano. Tesauro: “racconteremo le nostre eccellenze”

CALTANISSETTA. Il sindaco Walter Tesauro e il vicesindaco Giovanna Candura parteciperanno alla Banca Internazionale del Turismo (BIT) di Milano per promuovere i riti della Settimana Santa e il “Torrone di Caltanissetta”.

Un intervento che permette di accendere i riflettori sulla città dando una specifica connotazione culturale. La città, unica nel suo genere, in occasione delle festività pasquali, organizza un’intera settimana di eventi che legano indissolubilmente fede e folklore attingendo le radici storiche di questi riti ai secoli precedenti.

L’IGP del Torrone, la cui riunione di accertamento per l’approvazione del disciplinare è avvenuta lo scorso 4 febbraio, può diventare un’opportunità per promuovere la valorizzazione dei prodotti e far crescere tutto l’indotto legato a questo dolce.

Gli interventi si svolgeranno domenica 9 febbraio, dalle ore 11.00, durante il confronto organizzato nello Stand Regione Siciliana PAD. 11.

Il riconoscimento di Agrigento come “Capitale della Cultura 2025” consentirà di far arrivare nell’isola una grande mole di turisti che già si sono dichiarati intenzionati a vivere non soltanto le bellezze artistiche e culturali agrigentine ma anche dei territori limitrofi. Insieme a

L’amministrazione Tesauro, insieme al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e all’amministratore del Distretto Turistico della Valle dei Templi (DMO) Fabrizio La Gaipa ha già istaurato un dialogo per poter creare una rete di sinergia finalizzata a sostenere l’accoglienza e, in contemporanea la diversificazione delle opportunità turistiche.

“Riteniamo importante valorizzare la nostra Settimana Santa facendo appassionare i visitatori che desiderano venire a scoprire quello che potremmo definire un percorso spirituale preparatorio alle festività pasquali – ha commentato il Sindaco Walter Tesauro – “La partecipazione del clero alle processioni popolari legittima le antiche tradizioni portate avanti dalle associazioni che si occupano dei riti della Settimana Santa e consente di elevare questi appuntamenti a momenti spirituali ideali per chi desidera vivere il turismo religioso.

Presentare questa opportunità di fruizione culturale in uno dei saloni più importanti del settore turistico è per noi un grande onore. I cittadini nisseni conoscono bene l’organizzazione della nostra Settimana Santa e la apprezzano in tutte le sue sfumature. Il nostro compito, in qualità di amministratori, è quello di incoraggiare turisti e visitatori provenienti da altre province siciliane, dell’Italia o del mondo. A giovarne sarebbe tutto l’indotto del settore ricettivo”.

Tra gli interventi, a parlare delle “Strade del Torrone”, il vicesindaco Giovanna Candura ripercorrerà la storia del Torrone di Caltanissetta e le sue peculiarità organolettiche. “Credo fortemente in questo progetto, parlarne alla BIT di Milano per me sarà fonte di orgoglio e occasione di riscatto per una città che ha contribuito, con i suoi dolci, ad arricchire il ricettario delle delizie siciliane divenute note in tutto il mondo”. Per il Torrone, così come per la Settimana Santa, si apre una strada di valorizzazione non soltanto culturale ma anche economica.