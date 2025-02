In sei su un’auto che finisce in un canale: morto 21enne, feriti cinque ragazzi

E’ di un giovane rumeno di 21 anni morto e altri cinque ragazzi feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada direttissima Padova-Abano Terme. A bordo della Mercedes, guidata da un moldavo di 25 anni, erano in 6. Probabilmente per l’alta velocità il conducente ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva: la vettura si è quindi rovesciata finendo nel canale di scolo a bordo strada.

Nell’impatto il 21 enne è stato sbalzato fuori rimanendo incastrato tra un albero e il corso d’acqua ed è morto sul colpo, mentre gli altri cinque ragazzi sono rimasti solo leggermente feriti e portati in ospedale a Padova. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco di Padova e del 118. La polizia stradale ha sequestrato l’auto e il conducente è stato sottoposto ad esami sulle sue condizioni psicofisiche.