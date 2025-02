Empoli-Milan, espulsione Tomori è un caso: cosa è successo

(Adnkronos) – Empoli-Milan va in archivio con una serie di casi da Var. Spicca l'espulsione del difensore rossonero Fikayo Tomori, espulso al 55' per doppia ammonizione. Il centrale rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Colombo, scattato in sospetta posizione di fuorigioco. L'arbitro Pairetto fischia il fallo ed estrae il cartellino giallo: seconda ammonizione e scatta l'espulsione. Tomori e i suoi compagni protestano chiedendo che il Var valuti la posizione di Colombo. Il fuorigioco però non viene revisionato perché il regolamento non consente la cancellazione di un'ammonizione. Il Var può intervenire in caso di espulsione, non di ammonizione. Il secondo giallo di Tomori, quindi, rimane a prescindere dall'eventuale posizione irregolare di Colombo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)