Diga Ancipa, prelievi in aumento: a Caltanissetta erogazione idrica tutti i giorni

Dopo mesi di siccità, riunioni e proteste, per il capoluogo Nisseno, messo in ginocchio dalla crisi idrica, arriva la notizia che fa ben sperare. La Cabina di Regia contro l’emergenza idrica, coordinata dal dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, dopo un’attenta valutazione delle risorse idriche disponibili – comprese quelle dei nuovi pozzi attivati e da attivare a cura dei gestori a seguito degli ultimi finanziamenti di dicembre –, e dopo una riunione con i rappresentanti dei sindaci delle Ati di Caltanissetta ed Enna, con i gestori del servizio idrico Acquaenna e Caltaqua, nonché con Siciliacque ed Enel, ha annunciato che aumentano i prelievi di acqua dalla Diga Ancipa, invaso di cui si serve Caltanissetta e altri Comuni del Nisseno, e conseguentemente le erogazioni idriche. Dunque, per Caltanissetta niente più calendari con turni di distribuzione, ma acqua tutti i giorni a ogni zona della città.

Cocina ha dichiarato che con questo aumento i prelievi dalla diga Ancipa raggiungeranno i 450 litri al secondo, preservando l’acqua invasata, grazie anche alla possibilità di integrare le risorse con quelle provenienti dai pozzi attivati con gli interventi della Cabina di regia e finanziati dal dipartimento della Protezione civile regionale.

Inoltre, grazie alle riparazioni effettuate all’acquedotto Ancipa le perdite sono stare ridotte a circa il 15 per cento. Di conseguenza, si potranno garantire, come affermato da Cocina, gli approvvigionamenti per tutto l’anno e anche per il prossimo e, come verificato dalle Ati, per l’erogazione giornaliera.

È previsto anche di ristabilire l’ordinario funzionamento dell’acquedotto Blufi che veicolava l’acqua dei nuovi possi di Butera verso nord su Caltanissetta, e adesso con i nuovi pozzi e con parte di acqua di Ancipa ritorna ad alimentare Niscemi, Gela e Licata.

Tuttavia, Cocina ha affermato che la Cabina di regia e l’autorità di bacino faranno un monitoraggio costante.