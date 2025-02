Delia. Messo in esercizio nuovo pozzo che permette di avere una portata idrica di 12 litri al secondo

DELIA. “Grazie ad un lavoro sinergico portato avanti dall’Amministrazione comunale, dalla Caltaqua Acque di Caltanissetta spa e dall’Ati Idrico si è raggiunto un grande risultato per la nostra collettività”. Lo ha comunicato il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato come “Dal 24 Dicembre 2024 a Delia è stato messo in esercizio un quarto pozzo che permette, insieme agli altri tre, di avere una portata di 12 litri al secondo (2/3 assicurati da fonti proprie e 1/3 da Siciliacque)”.

Tutto ciò consentirà di affrontare la crisi idrica con maggiore tranquillità. “Corre l’obbligo di precisare che durante tutto il periodo estivo – ha precisato il primo cittadino – il sottoscritto e il vicesindaco Paolo Giordano non hanno mai smesso di lavorare su questa problematica che ha creato notevoli disagi in diverse collettività siciliane. Un lavoro difficile, estenuante e carico di tensione ma che fortunatamente, con il contributo di diversi attori pubblici e privati, ha dato i suoi frutti”.