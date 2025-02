Delia. Il sindaco e il presidente del consiglio festeggiano a Melilli i 100 anni di nonna Anna Castronovo

DELIA. Trasferta siracusana a Melilli per il sindaco Gianfilippo Bancheri e per il presidente del Consiglio Nini Lori Asaro. Con la presenza del Sindaco del paese, On. Giuseppe Carta, ha celebrato i 100 anni della Signora Anna Castronovo nata a Delia il 04.02.1925.

Il sindaco Bancheri ha rilevato: “Un bellissimo momento durante il quale abbiamo potuto constatare il mirabile esempio di longevità, forza e saggezza della festeggiata. A Lei le nostre più sincere felicitazioni per il traguardo raggiunto, con l’augurio di continuare a godere di amore, salute e serenità”.