Convention Sud Chiama Nord a Palermo, Caruso (FI): “Schifani prosegua ottimo lavoro nella prossima legislatura”

“Forza Italia, da sempre punto di riferimento dei moderati e dei liberali nel centrodestra, dimostra una grande capacità di ascolto e capacità di dialogo con tutte le forze politiche che nel rispetto reciproco delle proprie peculiarità e caratteristiche, vogliono concorrere al miglioramento della Sicilia”, ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore regionale di FI, durante la convention Sud Chiama Nord a Palermo.

“Grazie alla guida del presidente Schifani, siamo riusciti a imprimere un cambio di passo fondamentale per la nostra regione”, ha sottolineato Caruso. “Il risanamento dei conti pubblici, la crescita del PIL, l’avvio delle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori e il miglioramento del rating economico-finanziario sono segnali inequivocabili di una Sicilia che sta cambiando.”

“È un lavoro importante, che deve continuare anche nella prossima legislatura con il Presidente Schifani per essere completato e perché le riforme siano compiute”, ha detto il coordinatore regionale degli azzurri.

“Forza Italia continuerà a sostenere questa azione di governo con convinzione. Non cerchiamo un semplice patto elettorale, ma di un patto con i siciliani per cambiare finalmente quest’Isola.”