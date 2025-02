Caltanissetta. Sfollati di via Redentore. Il punto di vista politico di Giusy Mosca: “Vicina a chi sta soffrendo questo grave disagio”

CALTANISSETTA. La consigliera di maggioranza Giusy Mosca ha voluto dire la propria sulla seduta del consiglio comunale a proposito della mozione dell’opposizione riguardante gli sfollati di Via Redentore.

<Voglio essere chiara con tutti i nisseni… intanto siamo stati noi di maggioranza che abbiamo proposto di prelevare la mozione per evitare che il consiglio potesse essere rinviato per un motivo o un altro; inoltre, siamo stati sempre accusati dall’opposizione di bocciare le loro mozioni, e invece questa è stata la dimostrazione che la maggioranza quando gli viene sottoposto un problema concreto, la proposta dell’opposizione non ha colore politico”.

Inoltre Giusi Mosca ha anche precisato: “E’ giusto precisare che avevamo già deciso, prima del Consiglio, di aiutare come più potevamo chi in questo momento soffre della mancanza della propria casa; abbiamo avuto modo, con l’aiuto dell’Amministrazione, di prorogare di qualche giorno la possibilità di rimanere nei luoghi che accolgono le famiglie in questione e di far si che usufruissero anche del vitto”.

La consigliera ha poi aggiunto: “L’Amministrazione cercherà in tutti i modi possibili di aiutare i nostri concittadini in modo da permettere di superare questa situazione critica; per il resto ritengo di essere vicina a chi sta soffrendo un momento così grave di disagio e auspico che le famiglie di Via Redentore tornino a casa solo nella massima sicurezza”.