Caltanissetta. Servizio civile universale al Comune, prorogati al 27 febbraio i termini per la presentazione delle domande

I giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti potranno candidarsi ai due progetti coprogettati con ARESS FABIOLA soc. coop. a RL Onlus ETS.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per la selezione di volontari per il Servizio Civile.

C’è tempo fino alle ore 14.00 del 27 febbraio 2025.

Il Comune di Caltanissetta si è reso disponibile per accogliere 16 giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, in due progetti inseriti nel programma “Il benessere attraverso l’accoglienza e l’inclusione” coprogettato da ARESS FABIOLA soc. coop. a RL Onlus ETS.

Gli aspiranti volontari interessati a partecipare alla selezione, dotati di SPID di livello 2, potranno accedere alla piattaforma Domanda OnLine (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e candidarsi per:

1) IL CERCHIO DELLA VITA – (cod. PTCSU0027024012271NMTX)

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – animazione culturale verso minori – attività di tutoraggio scolastico.

Posti disponibili 6 (di cui 2 per giovani con minori opportunità)

2) MORE INFORMATION – (cod. PTCSU0000224012269NMTX)

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Sportelli informa…..

Posti disponibili 10 (di cui 3 per giovani con minori opportunità)

La durata dei progetti è 12 mesi con una articolazione settimanale di 25 ore su cinque giorni lavorativi. L’assegno mensile previsto ed erogato dal Dipartimento è di € 507,30 .

La domanda di partecipazione, da inviare entro le ore 14 del 27/02/2025, può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it da giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di SPID di livello 2.

Gli interessati possono consultare i documenti allegati per avere maggiori informazioni, o collegarsi al sito dell’Ente www.aressfabiola.it BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024