Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale CL XVII° torneo: ecco i vincitori del terzo turno

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory si è giocato il terzo turno del XVII° torneo interno (campionato periodico) valido per il Ranking nazionale e per il Ranking “Eclettica”.

19 tra giocatrici e giocatori divisi in quattro tavoli, tre da cinque giocatoti ed uno da quattro. Sorteggiate le posizione per la composizione dei tavoli si è passati al gioco e dopo circa due ore con “sdadata” finale hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Giorgia Moscarelli, Simone Pecoraro, Michele Cammarata e Andrea Kiswarday che con questa vittoria inanella il terzo successo di fila e comanda la classifica con largo vantaggio sugli inseguitori.

Con le innovazioni, portate al torneo classico dal direttivo, quest’anno sino alla fine dei cinque turni, con lo scarto di una partita (o per assenza o per punteggio più basso) non si saprà con certezza chi avrà l’accesso alle semifinali. Se gli iscritti al torneo saranno inferiori a 26: i primi due della classifica andranno direttamente in finale, dalla terza alla nona posizione più un ripescato tra i non classificati che avrà totalizzato il miglior punteggio su tutti gli altri e che avrà almeno giocato due partite, saranno gli otto semifinalisti che giocheranno su due tavoli, i vincitori raggiungeranno in finale i due già classificati.

“Abbiamo voluto dare una nuova formula al torneo per renderlo più interessante e non “scontato” sui qualificati alle semifinali. -dichiarano dal direttivo- Quindi anche chi gioca solo due partite su cinque potrà ambire alle semifinali che portano alla finale. Presto indiremo l’assemblea dei soci a cui proporremmo il programma 2025 che oltre ai tornei interni prevede tornei open (giocati in una sola giornata festiva o pre-festiva con tre partite e classifica finale), tornei riservati ai soli soci e daremo spazio alle proposte di tutti i soci per rendere più “vivace” e interessante l’attività del club “.