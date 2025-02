Caltanissetta, riconosciuto alla città il Guinness World Record per “Il Cannolo più lungo del mondo”: identità e tradizione

Alla città di Caltanissetta il Guinness World Record per “Il Cannolo più lungo del mondo”. Ieri, in una sala gremita del Teatro Regina Margherita, si è svolta la cerimonia di consegna tra applausi e soddisfazione dei presenti.

“Vedere tutte queste giacche bianche, tutti maestri di cultura, una cultura che dobbiamo trasmettere ai giovani, mi emoziona – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro –. Raggiungere questo primato riconosciuto in tutto il mondo dà un’immagine alla nostra città, così come lo è stato per il record raggiunto per il Torrone.”

Il sindaco ha sottolineato come la manifestazione rappresenti per Caltanissetta un’opportunità fondamentale, un messaggio di speranza che fa sì che la città sia al centro dell’attenzione del mondo, “perché noi vogliamo dare un’identità a Caltanissetta. Questo per noi è un momento che ci dà la spinta a continuare a fare ancora meglio e a riuscire a dare sempre di più.”

A portare i saluti istituzionali anche l’assessore alle Attività Produttive, Guido Delpopolo, il quale ha affermato: “È un riconoscimento di tutti i cittadini che viene fuori grazie a tanta dedizione, creatività dei nostri maestri pasticceri; per noi il cannolo, oltre a essere un dolce, è anche identità, storia, tradizione che passa da generazione in generazione. Siamo contenti di questo risultato e oggi si consacra realmente l’inizio di una serie di progetti che partiranno da questo record per far sì che si possa investire sul tessuto economico importante del settore dolciario ed enogastronomico.”

La manifestazione, condotta dal Past President Ristoword, Marcello Proietto Di Silvestro, ha avuto come madrina della serata il Prefetto dell’Accademia Regionale Sicilia Gastronomia e Gastrosofia, la scrittrice Anna Martano. Inoltre, ha visto il riconoscimento anche della città di Mazzarino per il record del torrone più lungo.

Mazzarino detiene il record per il torrone più lungo del mondo di 1004 metri, realizzato il 18 settembre 2019 e Caltanissetta il record del cannolo più lungo del mondo di 21 metri e 43 centimetri, realizzato l’11 settembre 2022.

Sono intervenuti, oltre al fondatore di Ristoworld Italy Andrea Finocchiaro, i detentori dei due record per le rispettive città: Lillo Defraia per Caltanissetta e Maurizio Bongiovanni per Mazzarino.

È stato consegnato anche il Premio Gogol come “Ambasciatore del Sorriso” a Corrado Sillitti “per l’impegno, la passione e il talento dimostrati nel campo musicale contribuendo a diffondere l’arte e la cultura. Per il sorriso contagioso che, nella musica, come nello sport e nell’automobilismo, “Gilette” illumina il cammino di chi lo incontra.”

Durante l’evento il coordinatore Rete dei Borghi Geniusloci DeCo ha tenuto una lectio magistralis su “Cannolo di Caltanissetta: dal guinness alla denominazione comunale”; difatti, tale riconoscimento per la città di Caltanissetta può diventare volano di turismo con anche il riconoscimento DeCo, progetto a cui si sta attualmente lavorando e di grande importanza per un capoluogo di provincia come Caltanissetta.

Una serata dal grande valore nisseno, dunque, quella vissuta ieri, per l’intera comunità che sottolinea la volontà di rinascita e di crescita, ma promuove anche le sue vere origini, portando avanti un’identità originale che preserva le tradizioni.