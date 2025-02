Caltanissetta. Promuovere il turismo religioso, il sindaco Tesauro alla BIT di Milano

Caltanissetta presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano attraverso la figura del suo primo cittadino, il sindaco Walter Tesauro, per promuovere le bellezze del territorio.

Destagionalizzare la Settimana Santa nell’arco dell’intero anno solare per valorizzare i riti pasquali nella loro personale identità e promuovere il turismo religioso. Questa è la visione del sindaco Tesauro, in sinergia con la sua Giunta; una visione volutamente parcellizzata per dedicare il giusto spazio a ogni realtà e non limitarsi a quanto vissuto nella settimana di preparazione alla Pasqua.

“Desideriamo focalizzare l’attenzione al fervore religioso e a quello della spiritualità – ha dichiarato il sindaco Tesauro -, manifestata durante le celebrazioni liturgiche e le processioni popolari – ha concluso -, che rendono così saldo quel connubio tra fede e folklore tipico non soltanto della città di Caltanissetta, ma dell’intera Sicilia.”

Il 400esimo anniversario dall’apparizione di San Michele Arcangelo, sarà abbracciato nella programmazione degli eventi. San Michele Arcangelo, il patrono di Caltanissetta, nel 1625, ha fermato l’ingresso in città di un malato di peste impedendo il dilagare dell’epidemia.