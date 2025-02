Caltanissetta. PD, il 16 febbraio assemblea dei giovani

Oltre 150 iscritti under 40 appartenenti al gruppo dei Giovani democratici del Pd siciliano hanno organizzato un’assemblea dal titolo “Ribaltiamo questa terra” che si terrà il 16 febbraio, alle 17, a Caltanissetta, presso Glass in via Piave 10. “Tra questi vi saranno giovani sindaci e amministratori locali, segretari e segretarie di sezione ed esponenti delle associazioni del terzo settore, provenienti da tutte e nove le province siciliane”, spiegano gli organizzatori. “L’immagine data da alcuni dirigenti e deputati del partito regionale siciliano non è all’altezza dell’impegno e del coraggio di centinaia di militanti e iscritti che quotidianamente si spendono nei propri territori per portare avanti un’idea nuova di partito, in linea con il rinnovamento auspicato dalla segretaria Schlein — spiegano ancora gli organizzatori dell’assemblea – bisogna prendere atto del fatto che è un fallimento trasformare il congresso nell’ennesima lotta all’ultimo sangue sulle regole, sui cavilli, sui nomi e sulle posizioni di rendita. Questo congresso – sottolineano – deve stabilire la linea politica e programmatica da seguire per offrire alla Sicilia un’alternativa credibile al malgoverno del presidente Schifani. L’assemblea regionale di Palermo ha dato un’immagine distorta e sbagliata del partito, quello vero, quello dei militanti e degli iscritti, soprattutto quello delle centinaia di giovani dirigenti e amministratori locali che rappresentano il vero volto del rinnovamento del Pd”, concludono.