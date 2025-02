Caltanissetta. Parrocchia San Pietro, dall’inglese agli scacchi: al via il II quadrimestre dell’Università senza Età

A Caltanissetta torna l’Università Senza Età giunta al II Quadrimestre. Organizzata dalla Parrocchia San Pietro, l’iniziativa promuove da nove anni corsi gratuiti e aperti a tutti.

Inglese, storia controversa, danze popolari, laboratori, scacchi e ginnastica dolce sono i pilastri sui cui l’Università Senza Età ha costruito il proprio percorso, che da febbraio sino a maggio coinvolgeranno quanti hanno voglia di abbracciare l’amore per la conoscenza e per la cultura, grazie anche al supporto di volontari che metteranno in campo conoscenze e professionalità al fine di trasmettere un sapere che arricchisce mente e cuore. Il progetto è nato dal parroco Don Rino Alongi Dello Spedale e coinvolge un’utenza eterogenea e senza limiti di età. Coordinatrice è la prof.ssa Fiorella Falci, mentre il direttivo è formato dalle professoresse Lupo, Ginevra, Paruzzo, Mannino, Franzone, Messana.

L’iscrizione è gratuita e avverrà direttamente il primo giorno di lezione. Non sono previsti esami finali.

Un calendario pregno di attività e incontri tematici quello che presenta l’Università Senza Età.

La storia controversa, ogni martedì dalle ore 17:30

Febbraio:

Giorno 11, il trasporto pubblico nisseno;

Giorno 18, il monumento al Redentore a centoventicinque anni dalla costruzione;

Giorno 25, Caltanissetta, tradizioni e antichi mestieri.

Marzo:

Giorno 11, itinerari musicali nisseni;

Giorno 18, la bambina dai capelli finti:

Giorno 25, inno alla Madonna della Provvidenza.

Aprile:

Giorno 1, le dominazioni in Sicilia;

Giorno 8, Caltanissetta anni trenta: Vitaliano Brancati;

Giorno 15, il venerdì Santo a Caltanissetta attraverso lo sguardo di Antonio Baldini;

Giorno 29, Caltanissetta anni Cinquanta: Mario Farinella, Carmelo Pirrera, P.M. Rosso di San Secondo.

Maggio:

Giorno 6, arte nella Caltanissetta moderna;

Giorno 13, il ponte controverso;

Giorno 20, itinerari teatrali nisseni;

Giorno 27, Caltanissetta una città lontana e sola di Sergio Mangiavillano.

Inglese: ogni martedì

Classe 1° h. 15-30-16:30;

Classe 2° h. 15-30-16:30;

Classe 3° h. 15-30-16:30;

Classe 4° h. 15-30-16:30;

Scacchi: ogni mercoledì alle ore 17:30

Ginnastica dolce: ogni mercoledì. Classe 2° h. 10:00-12:30

Danze Popolari: ogni mercoledì alle ore 19:00

Ping pong: ogni lunedì e venerdì alle ore 19:00

Mediterraneo: laboratorio di cultura e nutrizione, ogni giovedì dalle ore 17:30

Febbraio:

Giorno 13, Mediterraneo, mosaico di popoli tra diversità e inclusione;

Giorno 20, il benessere degli individui e delle comunità;

Giorno 27, per una pedagogia dell’accoglienza.

Marzo:

Giorno 6, Storia del Mar Mediterraneo;

Giorno 13, il Mediterraneo e i cambiamenti climatici;

Giorno 20, il Mediterraneo, crocevia di civiltà;

Giorno 27, la donazione degli organi;

Aprile:

Giorno 3, i calendari;

Giorno 10, Anatomia e fisiologia.

Maggio: