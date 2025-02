Caltanissetta. L’Inner Wheel dona il ricavato dell’evento “Prevenire è vita” all’associazione “Progetto Luna”: sarà destinato all’acquisto di una parrucca per donne malate di tumore

L’Inner Wheel Club di Caltanissetta, lo scorso 7 febbraio, a conclusione del Service dedicato alla prevenzione e alla salute svoltosi domenica il 19 gennaio 2025, ha consegnato il ricavato dell’evento “Prevenire è vita” all’associazione “Progetto Luna”, nelle mani della sua presidente Ersilia Sciandra, che sarà destinato all’acquisto di una parrucca per donne malate di tumore.

nl tale occasione il Club ha consegnato altresì una treccia ricevuta da una donatrice che contribuirà alla realizzazione di un’ulteriore parrucca.

La presidente dell’associazione Progetto Luna ha ringraziato il Club per il sostegno ricevuto e ha sottolineato l’importanza del progetto “parrucca solidale” poiché è dedicato alle donne che non hanno le possibilità economiche di acquistare una parrucca in un momento della loro vita segnato dalle difficoltà della malattia e dai cambiamenti che le cure determinano nel loro corpo. Ricevere una parrucca è per loro un momento di grande conforto e gratificazione che non le fa sentire sole. Inoltre, ricevere in dono dei capelli è un segno di grande solidarietà da parte di donne che si prendono cura di altre donne in difficoltà.



La Presidente del Club Giusy Scarantino ha evidenziato il costante impegno del Club di Caltanissetta nel supportare iniziative dedicate alla salute delle donne e ha concluso ringraziando Ilaria, la generosa donatrice della treccia.