Caltanissetta. Kalat Winner 2025, riconoscimento per l’ex presidente della Nissa Arialdo Giammusso

Riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Caltanissetta per l’imprenditore nisseno Arialdo Giammusso, ex presidente della Nissa FC, nell’ambito della manifestazione Kalat Winner 2025, per avere dato risalto e visibilità alla città durante la sua presidenza della squadra biancoscudata.

A consegnargli il riconoscimento l’assessore allo Sport, Eventi e Spettacoli, Salvatore Petrantoni, il quale ha ringraziato Arialdo Giammusso per il grande impegno investito, consentendo di portare la Nissa alla rinascita.

Commosso ed emozionato, Giammusso si è dichiarato contento del riconoscimento, ricordando anche che nonostante le difficoltà di quegli anni, segnati dalla Pandemia da Covid-19 e dalle carenze dello Stadio Tomaselli, si è comunque riusciti, tra difficoltà e sacrifici, a riportare la squadra biancoscudata al massimo campionato regionale, garantendone la permanenza per due stagioni e ricostruendone l’immagine.