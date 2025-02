Caltanissetta. Il Sovrintendente Capo di Polizia Giuseppe Cardella lascia il servizio attivo dopo 40 anni

CALTANISSETTA. Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Giuseppe Cardella, in forza alla Questura di Caltanissetta, lascia il servizio attivo dopo 40 anni per raggiunti limiti di età. Il Sovrintendente Cardella è entrato in polizia nel 1984 dopo aver frequentato il corso allievi agenti ausiliari della Polizia di Stato presso la scuola di Palermo.

Fino al 1989 ha svolto servizio operativo nel Capoluogo Siciliano, prima al Reparto Mobile, dopo all’Ufficio Scorte e, infine, al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Libertà”. Dopo la sede di Palermo è stato trasferito al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela e dal 1990 alla Questura di Caltanissetta, dove, nel corso degli anni ha svolto servizio all’Ufficio Scorte, all’Ufficio Immigrazione e in ultimo all’Ufficio di Gabinetto, quale collaboratore del Questore.

Lascia il servizio con il plauso dei colleghi e dei superiori con i quali ha sempre collaborato con correttezza e serietà. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello gli ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’impegno profuso in questi lunghi anni di servizio.