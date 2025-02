Caltanissetta, il presidente dell’OMCeO D’Ippolito incontra gli studenti del liceo scientifico “A. Volta”

Ha incontrato alcuni ragazzi e ragazze del liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta il Presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito. Un incontro di orientamento nella mattina di sabato 1 febbraio 2025, organizzato dalla docente Enza Nicosia, per i giovani studenti e studentesse che presto dovranno fare la propria scelta universitaria e che potrebbe incidere anche sul loro futuro lavorativo. “Questo incontro mi ha dato l’opportunità di comprendere il ruolo del medico- ha raccontato lo studente Manfredi interessato al percorso in Medicina- non solo da un punto di vista puramente scientifico di competenze, ma soprattutto da un punto di vista umano. Il Presidente dell’Ordine ci ha fatto comprendere proprio come la figura del medico non sia un comune mestiere ma è qualcosa che va al di là di un semplice lavoro”. Gli studenti, accompagnati dalle docenti Romina Restivo e Assunta Gallo Afflitto, hanno posto domande sulla professione al Presidente D’Ippolito, che ha raccontato la propria esperienza nel campo medico. Hanno parlato del ruolo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, del percorso di curvatura biomedica, delle specializzazioni una volta conseguita la Laurea in Medicina, ma anche di aspetti pratici ed etici come la comunicazione tra il medico e il paziente e la sua famiglia e la capacità di gestire l’emotività, mantenendo lucidità e professionalità soprattutto nei casi di emergenza. Un aspetto particolarmente apprezzato dai ragazzi quest’ultimo così come racconta la docente Romina Restivo, che hanno potuto approfondire soprattutto “le competenze umane – ha affermato- quel lato che non è possibile conoscere attraverso una ricerca per esempio su internet, ma per il quale occorre il diretto contatto con la professionalità”. “Incontrare il mondo della scuola è sempre un piacere. I ragazzi e le ragazze – ha dichiarato il Presidente D’Ippolito- sono il nostro futuro e dobbiamo incoraggiarli e affiancarli nel loro percorso di crescita formativa e lavorativa. Le loro domande e curiosità dimostrano che questi incontri di orientamento sono utili al perfezionamento di una scelta universitaria che deve essere sempre più consapevole e matura, ma allo stesso tempo- ha detto in conclusione- servono a stimolare l’apertura al dialogo con le nuove generazioni per dimostrare la vicinanza della professione e dello stesso Ordine al territorio”.