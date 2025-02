Caltanissetta, il Comune introduce i “facilitatori digitali” per semplificare l’accesso ai servizi pubblici con strumenti innovativi

Il Comune di Caltanissetta prosegue nel suo percorso di modernizzazione e semplificazione dei servizi offerti ai cittadini, con l’introduzione di nuovi strumenti digitali che rivoluzioneranno e semplificheranno il modo di interagire con la pubblica amministrazione.

Grazie all’implementazione di uno sportello telematico e di sistemi di prenotazione online, i cittadini potranno accedere in modo più semplice ed efficiente ai servizi comunali, riducendo tempi di attesa e ottimizzando le risorse dell’amministrazione. Questa innovazione si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione volto a rendere la pubblica amministrazione più accessibile e vicina alle esigenze della comunità. Per assicurare che tali benefici siano fruibili da tutti, l’URP e l’Ufficio Innovazione Informatica del Comune hanno attivato un supporto specifico destinato ai cittadini meno pratici nell’uso degli strumenti digitali. Grazie a una convenzione con il GAL Valli del Golfo, due figure professionali, Chiara Castellana e Giorgia Agnello, affiancheranno i cittadini all’interno dei locali dell’URP di Corso Umberto I. Questo servizio sarà garantito con il supporto del funzionario dell’Ufficio Innovazione Informatica, Giuseppe Arcarese, per fornire assistenza e orientamento all’uso delle nuove piattaforme digitali.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dimestichezza con la tecnologia, la possibilità di accedere ai servizi comunali in modo semplice e veloce – ha dichiarato l’assessore con delega all’URP Pier Paolo Olivo. Il nostro obiettivo è garantire un’amministrazione più efficiente e inclusiva, che tenga conto delle esigenze di tutti. Questo servizio rappresenta un passo importante nella direzione della digitalizzazione, ma anche un segnale di attenzione e rispetto verso i nostri concittadini, soprattutto verso coloro che hanno più difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici” ha commentato l’assessore Pier Paolo Olivo.

“Sono orgoglioso di annunciare l’attivazione del servizio di facilitatori digitali nel nostro Comune – ha dichiarato l’assessore all’Innovazione Informatica Vincenzo Lo Muto -, un’iniziativa fondamentale per garantire a tutti un accesso semplice ed equo ai servizi digitali. Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia è sempre più centrale, e il nostro obiettivo è fare in modo che nessuno venga lasciato indietro. Grazie ai facilitatori digitali, chiunque abbia difficoltà nell’uso di strumenti informatici o nell’accesso ai servizi online potrà ricevere supporto dedicato. Questo servizio rappresenta un passo concreto verso una città più inclusiva – ha concluso l’assessore Vincenzo Lo Muto – dove la trasformazione digitale diventa un’opportunità per tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di competenza tecnologica.”

L’amministrazione comunale continuerà con impegno a rendere il Comune di Caltanissetta sempre più innovativo, accessibile e vicino alle esigenze della comunità, e invita tutti i cittadini a usufruire di questi nuovi strumenti e a rivolgersi ai facilitatori digitali e all’URP per ogni necessità, con la certezza che questa innovazione rappresenti un passo avanti fondamentale verso una città sempre più moderna, efficiente e vicina ai bisogni della collettività.