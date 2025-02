Caltanissetta. “Futura – costruiamo insieme la città”, il 25 febbraio primo incontro “La tua voce in Comune”: il consigliere Turturici incontra la cittadinanza

“Futura – costruiamo insieme la città”, organizza per Martedì 25 Febbraio alle ore 19.30 nella sede di Via Redentore n.73, il primo degli incontri “La tua voce in Comune”, con il consigliere comunale Armando Turturici, eletto al Consiglio Comunale nel Giugno 2024 per la lista Caltanissetta Futura e Democratica, e aderente al movimento Futura.

Quello di martedì sarà uno spazio in cui un Consigliere Comunale incontra i cittadini e le cittadine per rendicontare i suoi primi otto mesi di attività in consiglio comunale, ed ascoltare i loro pareri e suggerimenti su problemi e attività inerenti la gestione della città.

Cittadini e cittadine che parteciperanno potranno formulare domande, suggerire attività, ed evidenziare problemi.

Il movimento politico di “Futura – costruiamo insieme la città” ha tra i valori e gli elementi fondanti la partecipazione e la condivisione delle attività politiche e amministrative della comunità.

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/share/15yJWLjiN4/