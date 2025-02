Caltanissetta. Fino al 3 febbraio gli studenti del Liceo Scientifico “Volta” a Milano per il Next Gen AI Summit sulle intelligenze artificiali

CALTANISSETTA. Fino a dimani lunedì 3 febbraio 2025 a Milano si svolgerà il Next Gen AI Summit, il primo grande evento nazionale dedicato all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel mondo della scuola. Il MiCo – Centro Congressi di Milano sarà il cuore pulsante di questa straordinaria iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto Scuola Futura, parte del PNRR Istruzione – Next Generation EU.

Il Next Gen AI Summit si propone come un laboratorio di innovazione aperto a studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia, offrendo un palcoscenico unico per il confronto con aziende ed esperti nazionali e internazionali del settore.

Tra i trecento istituti partecipanti il Liceo Alessandro Volta di Caltanissetta prenderà parte attivamente alle numerose sessioni formative, workshop interattivi e laboratori immersivi progettati per esplorare il potenziale dell’AI nel sistema educativo.

Quattro gli studenti selezionati: Giulia Fiore e Giorgia Mastrosimone (V F Liceo Scientifico), Alessandro Argento e Andrea Pisa (IV A Liceo Scientifico). Gli studenti, accompagnati dal prof. Giuseppe Sollami, avranno la possibilità di partecipare a esperienze immersive come le AI Stations, postazioni interattive per sperimentare l’AI in vari contesti e contribuire attivamente ai working group, dove potranno confrontarsi con coetanei di tutta Italia per sviluppare idee innovative sull’uso dell’AI nella scuola del futuro.

Quattro i temi fondamentali su cui si concentrerà il Summit:

1. Garantire che l’AI resti al servizio dell’autonomia umana e dell’apprendimento personalizzato;

2. Trasformare gli ambienti scolastici in spazi dinamici e sostenibili grazie alla tecnologia;

3. quali strumenti digitali possono affiancare docenti e studenti per migliorare la didattica;

4. Progettare nuovi modelli formativi per sviluppare competenze trasversali e creative.

La partecipazione all’evento è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof. Parisi Vito e dai docenti dell’indirizzo info più Gangi Giulia, Achille Mammana e Giuseppe Sollami, che hanno lavorato con impegno in questi anni in rete con l’università di Catania e con aziende del settore per offrire agli studenti esperienze stimolanti e certamente formative per il loro percorso professionale e di studi.

Durante il summit, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a laboratori interattivi sull’IA, confrontarsi con esperti del settore e scoprire come l’Intelligenza Artificiale può essere applicata in modo innovativo nel contesto scolastico.

La partecipazione al Next Gen AI Summit testimonia l’impegno del Liceo Volta di Caltanissetta nell’offrire ai propri studenti un’educazione all’avanguardia, in linea con le sfide del futuro e in particolare in continuità con gli obiettivi della scuola. L’obiettivo è formare persone in grado di governare il futuro, fornendo agli studenti e alle studentesse individuate l’opportunità di comprendere le potenzialità dell’IA come strumento che possa supportare la didattica senza annullare il pensiero critico e la dimensione umana di ogni individuo. Nell’ultima giornata è previsto l’intervento del Ministro Valditara nella sessione plenaria alle ore 15:00.