Caltanissetta. “Fight For Life – Muay Thai per la prevenzione oncologica”, presentato l’evento che unisce lo sport alla solidarietà: appuntamento il 23 febbraio al PalaCannizzaro

È stato presentato questa mattina, 18 febbraio, nella sala Foyer del Teatro Regina Margherita l’evento Fight For Life – Muay Thai per la prevenzione oncologica”, che si terrà il 23 febbraio prossimo al PalaCannizzaro di Caltanissetta.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione sportiva nissena Dragon Academy Group, rappresentata dal maestro di Muay thay Calogero Palmeri e dall’atleta Elisa Iannello, sostenuta dal Comune di Caltanissetta, dall’ASP di Caltanissetta e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta, e vuole essere occasione di sensibilizzazione per la prevenzione oncologia. Difatti, l’obiettivo è raccogliere i fondi per sostenere la prevenzione oncologica, nonché sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie tumorali.

“Sono orgoglioso e felice, insieme alla Giunta comunale, di sostenere l’iniziativa – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Eventi e Spettacolo, Salvatore Petrantoni –. Ci vedrà tutti protagonisti a supporto di temi molto importanti come la ricerca e la prevenzione oncologica. Temi che ci fanno riflettere e capire che ogni giorno dobbiamo batterci per le cose importanti.”

La manifestazione sarà divisa in più parti. La mattina, dalle 9:00 alle 13:00, al PalaCannizzarro l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri metterà a disposizione due medici per effettuare screening dermatologici gratuiti del melanoma. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’ASP di Caltanissetta, nel pomeriggio saranno distribuiti kit per la prevenzione e promossi screening oncologici gratuiti.

“L’idea di questo evento è nata guardando chi trasformava il dolore in speranza – ha affermato Elisa Iannello –, chi non si è mai arreso. Delle persone a noi care sono stata la scintilla, la ragione per cui ho capito che lo sport, la solidarietà e la prevenzione possono e devono camminare insieme. Perché il vero combattimento non è solo su un ring, ma nella vita di chi affronta la malattia con dignità e coraggio.”

A partire dalle 18:00 si terrà, invece, al PalaCannizzaro, l’evento di sport e spettacolo con anche interventi di esperti e testimonial, che vedrà la conduzione di Valentina Botta e di Corrado Sillitti, mentre alla direzione artistica Michele Albano, il quale ha dichiarato: “Il senso dell’evento è utilizzare la metafora della disciplina del Muay Thai per parlare di un combattimento socio-sanitario, ma anche sociale per le ripercussioni che si ha nelle famiglie. Il focus parte dall’evento sportivo per parlare di un’altra tipologia di pugni, ovvero quelli che rappresentano le emozioni di ciascuno di noi quando si approccia alla malattia o si ha bisogno della cura. La prevenzione gioca un ruolo determinate, è lo strumento per poter anticipare il rischio e quindi l’iniziativa verte su questo stimolo, affinché ciascuno di noi abbia la capacità di prendersi cura di se stesso che significa anche prendersi cura degli altri.”

Alle ore 20:00, inoltre, si terrà il Galà di Muay Thai con atleti di livello nazionale pronti a combattere per una causa nobile.

L’ingresso del biglietto – acquistabile presso i ticket point ufficiali – è di 7 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla prevenzione oncologica.

L’evento ha riscosso risposte positive da parte di vari sponsor, che hanno avuto una sensibilità alta nei confronti del tema. La rilevanza sociale dell’evento risiede nella capacità di prendersi cura di chi oggi combatte una battaglia non voluta, quale la malattia, affiancandola metaforicamente a un combattimento sportivo come quello del Muay Thai, che è un combattimento voluto, affrontato con lealtà, mentre la malattia, spesso gioca in maniera sleale.