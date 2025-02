Caltanissetta. Emozioni per la classe IV R dell’IPSIA Galileo Galilei: riceve menzione speciale al Memorial Lorenzo Parrelli a Udine

La classe IV R della IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e per l’Assistenza Sociale è stata premiata con una menzione speciale in data 8 febbraio 2025, all’interno dell’ evento celebrativo “MEMORIAL LORENZO PARRELLI – 2024”, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla presenza dell’Assessore Regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Dott.ssa Alessia Rosolen, in collaborazione con la famiglia del giovane Lorenzo Parrelli e con la Fondazione AIFOS, presso l’Auditorium Zanon di Udine in occasione del terzo anniversario dalla tragica morte dello studente mentre svolgeva attività di PCTO.

La menzione riguarda un disegno simbolico prodotto dagli alunni della classe 4 R che affronta con sensibilità il problema della sicurezza sul lavoro, in particolare su quello svolto dagli studenti in PCTO perché dovrebbero avere una tutela diversa rispetto ai normali lavoratori.

La nuova normativa denominata “La Carta di Lorenzo” ha lo scopo di impedire a tutti gli studenti in formazione delle scuole d’Italia il ripetersi di eventi così drammatici e luttuosi.

A ritirare il premio la scuola ha delegato la Prof.ssa Difrancesco Tiziana Maria, responsabile del progetto e le alunne: Tropea Asia e Guarino Chiara in rappresentanza del gruppo classe.