Caltanissetta, dal 12 al 27 aprile al Palazzo Moncada la mostra collettiva di Fotonauti “Photographic Vision”

I 17 autori esporranno 68 opere che rappresenteranno vari generi fotografici

Si svolgerà a Palazzo Moncada, dal 12 al 27 aprile, la mostra fotografica collettiva “Photographic Vision” organizzata dall’Associazione Culturale Fotonauti e dalla sua presidente Donatella Frangiamone con la direzione artistica di Peppe També.

Una carrellata di scatti che richiamano svariati stili e che permetteranno di conquistare, per le singole peculiarità, tutti gli spettatori che la visiteranno.

La mostra collettiva “Photographic Visions” è nata dall’idea di osservare la realtà attraverso gli occhi di autori diversi, sia per genere che per stile. Il risultato sarà uno spettacolo visivo capace di condurre il visitatore in un percorso misterioso, seducente, magnetico e ricco di suggestioni.

I 17 autori provenienti sia dall’Italia che dall’estero esporranno 68 opere comprendenti vari generi fotografici (ritratto, reportage, natura, street, macro, concettuale, minimal, editoriale, matrimonio, maternity, new born e architettura), ciascuno riproducendo con stile personale, una concezione della realtà come riflesso del proprio bagaglio culturale e artistico.

Hanno accolto l’invito a esporre Anita Maggiani, Anna Wacker, Annalisa Ricci, Carlo Diamanti, Cristiano Giani, Dino Marsango, Giorgia Corniola, Lucia Mondini, Marco Tagliarino, Marzia Francesconi, Massimo Barbagli, Massimo Chiodini, Peppe Tambè, Samuele Maestranzi, Stefano Cassaro, The Donkey’s Tail, Thomas De Franzoni.

Il curatore, Peppe Tambè, nella scelta degli autori e delle loro opere ha tenuto conto dell’idea progettuale che ha dato l’avvio al tutto, scegliendo fotografi diversi per genere e stile, ma tutti unificati dall’alto valore artistico e tecnico delle loro fotografie che potrà osservare chi visiterà la mostra.

“Abbiamo cercato di creare un evento che possa essere un richiamo all’arte con lo scopo di coinvolgere un pubblico di appassionati e addetti ai lavori – ha dichiarato la presidente Donatella Frangiamone in merito alla mostra che già ha riscosso successo durante la prima presentazione avvenuta a Lucca lo scorso settembre.

Palazzo Moncada non poteva non essere, quindi, il luogo migliore per esaltare la bellezza di queste opere. L’evento avrà lo scopo di valorizzare la bellezza dell’arte e mostrarne il significato, per garantire un’esperienza artistica di alto livello fotografico.

La mostra, si svolgerà dal 12 al 27 Aprile 2025. Ingresso libero e gratuito dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00