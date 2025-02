Caltanissetta, cooperativa Etnos inserita nel Progetto Rete del Ministero per lo Sport e Giovani: possibilità di stage retribuiti

La cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta è stata inserita nel Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, che consente di inserire giovani con laurea triennale in due esperienze di stage: una relativa all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’altra riguardante la ristorazione inclusiva.

Uno stage per te

Se sei un giovane di età compresa, alla data del 3 febbraio 2025, tra i 18 anni (già compiuti) e i 30 anni (non ancora compiuti) e vuoi arricchire il tuo curriculum con un’esperienza formativa in azienda, il Progetto Rete è l’occasione giusta per te! Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, e realizzato in collaborazione con Invitalia, il progetto mette a disposizione 1.000 stage retribuiti presso 714 aziende, offrendo un percorso di crescita in contesti professionali stimolanti in Italia e all’estero.

Dettagli dello stage

Durata: 6 mesi continuativi

Contributo economico: indennità di partecipazione pari a 10.000 euro lordi, con possibilità di integrazione economica da parte dell’impresa ospitante

Sedi: in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea

Chi può partecipare?

Per candidarti, devi avere i seguenti requisiti:

Età: tra i 18 anni (già compiuti) e i 30 anni (non ancora compiuti) al momento dell’apertura della call (3 febbraio 2025)

Domicilio: in Italia

Titolo di studio: Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con voto minimo di 100/110 Diploma tecnico superiore (ITS) con voto minimo di 90/100 Diploma di istruzione secondaria superiore con voto minimo di 95/100

Coerenza del titolo di studio: il tuo percorso di studi deve essere compatibile con il profilo richiesto per la posizione di stage scelta.

Per candidarsi occorre collegarsi a questo link https://rete.giovani2030.it/gli-stage/uno-stage-te