Caltanissetta, “Carnevale tra sogno e realtà”, indetto concorso letterario per gli studenti: scadenza invio elaborati il 21 febbraio

C’è tempo fino al 21 febbraio per inviare il proprio racconto. La premiazione si terrà il 27 febbraio

Il Comune di Caltanissetta ha indetto un bando di concorso letterario riservato a tutti gli studenti e studentesse iscritti nelle scuole medie superiori della città di Caltanissetta.

Tale concorso incoraggia gli studenti e le studentesse a stimolare la loro personale e originale vena creativa per la scrittura di un racconto breve di genere fantastico, auspicando che la partecipazione venga vissuta come un’opportunità per valorizzare la sensibilità individuale e la ricchezza interiore che caratterizza ciascuno e che può essere espressa in forma libera e autentica.

A seguire tutte le informazioni necessarie per partecipare:

Modalità di partecipazione:

Ciascun istituto provvederà a veicolare il bando di concorso agli studenti e alle studentesse di tutte le classi comunicando loro la possibilità di partecipare singolarmente o in gruppo al bando di concorso.

Ciascun concorrente potrà partecipare con un singolo elaborato.

Gli elaborati verranno raccolti dalla scuola che, a propria discrezione, sceglierà un massimo di 5 racconti da scannerizzare in formato non editabile e trasmettere in forma anonima – con l’indicazione di uno pseudonimo a discrezione del/dei partecipante/i – all’indirizzo mail concorso.carnevale@comune.caltanissetta.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Febbraio 2025

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Caratteristiche dell’elaborato

Ciascun racconto dovrà essere inedito, di genere fantastico, in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso. Si potrà spaziare su qualunque argomento attingendo alle proprie esperienze o a vicende di pura fantasia purché abbia come riferimento le sollecitazioni indicate nel presente bando di concorso.

Il testo, corredato da un titolo, dovrà avere le seguenti caratteristiche: Times New Roman 12, interlinea 1,5 dimensioni massime 6000 caratteri spazi inclusi.

L’elaborato non dovrà contenere nessun riferimento di possibile riconoscimento (nome, cognome, classe o altra indicazione facilmente riconducibile all’autore) pena l’esclusione dal concorso.

Sollecitazione per il tema dell’elaborato

Principesse dagli abiti sgargianti, astronauti venuti dallo spazio, intrepidi cowboy ed eroi che combattono il male avvolti nei loro lunghi mantelli. Bambine e bambini che, una volta all’anno, hanno la possibilità di travestirsi dai loro idoli, da chi amano e sognano di diventare un giorno. La parola chiave è proprio sognare.

Il Carnevale non è solo la festa dei costumi stravaganti, dei coriandoli, delle frittelle, della musica e delle sfilate colorate. Il Carnevale è la festa in cui i sogni prendono forma, in cui il confine tra reale e possibile si dissolve sotto la maschera di un desiderio.

E perché no?

Sognare è consentito anche agli adulti: anche loro possono lasciarsi trasportare dalla magia e “indossare” il costume del sogno che custodiscono nel cuore.

Sognare permette di evadere dalla routine, di aprire i cassetti dell’anima per liberare un sogno dimenticato, riscoprire la propria autenticità e il bambino interiore.

Non perdere altro tempo allora, prendi un pc e raccontaci il tuo sogno, regalerai a chi legge un viaggio nel mondo della tua fantasia. Ricorda: sognare non ha età.

Valutazione e premiazione

Gli elaborati verranno esaminati da un’apposita commissione nominata dal Comune di Caltanissetta e che sarà composta da un rappresentante del Comune di Caltanissetta, da un rappresentante dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta – Enna e da un rappresentante dell’Ufficio Stampa del Comune di Caltanissetta.

I criteri di valutazione sui quali si esprimerà la Commissione, si baseranno su:

– correttezza ortografica,

– originalità,

– coerenza della storia.

La Commissione, a proprio insindacabile parere, sceglierà l’elaborato vincitore formulando un giudizio motivato che verrà comunicato, tramite mail, a tutte le scuole che avranno partecipato al concorso.

La premiazione si svolgerà giovedì 27 febbraio 2025 in Corso Umberto I durante la manifestazione cittadina “Caltanissetta tra sogno e realtà”

Premio

Il miglior elaborato verrà premiato con un buono del valore di 100 euro per l’acquisto di libri e la pubblicazione del racconto sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta e sui canali social del Comune di Caltanissetta.

Ciascun concorrente cederà il proprio elaborato a titolo gratuito e permanente, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo proprietario dell’elaborato stesso, con il diritto di cederlo anche a terzi.

Con l’invio dell’elaborato, i partecipanti autorizzano automaticamente il Comune di Caltanissetta al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati in ciascun elaborato, e acconsentono all’archiviazione degli stessi nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso con l’unico onere di menzionare l’autore, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.