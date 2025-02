Caltanissetta, attivato lo Sportello per il rilascio di certificati anagrafici e stato civile: “Valido supporto per i cittadini”

Lo sportello sarà attivo nelle giornate di lunedì e giovedì e si aggiunge agli altri canali già esistenti

È attivo, da questa mattina, un nuovo sportello per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile del Comune di Caltanissetta. Il cittadino interessato può recarsi all’ufficio “Servizi Demografici” per il rilascio di:

CERTIFICATI ANAGRAFICI: di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza storico; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Stato di Famiglia storico; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; di Contratto di Convivenza;

CERTIFICATI ed ESTRATTI DI STATO CIVILE (in lingua italiana o plurilingue): di Nascita; di Nascita (positivo e negativo); di Matrimonio; di Morte; di Unione Civile.

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione e quella del sindaco sull’apertura di questo nuovo sportello che sarà operativo due volte a settimana negli orari mattutini e pomeridiani – ha dichiarato l’assessore ai servizi demografici Matilde Falcone -. I cittadini potranno venire direttamente e senza necessità di una prenotazione per richiedere i certificati. Un servizio molto atteso e gradito dato che in poche ore sono stati già rilasciati 17 certificati. Lo sportello è rivolto soprattutto a tutte quelle persone che, a prescindere dall’età, non hanno competenze digitali o gli strumenti tecnologici necessari per richiedere e ottenere i certificati in forma digitale.

Non ci fermiamo, però, a questo servizio perché a breve attiveremo un’ulteriore postazione per poter richiedere la carta d’identità.

Voglio ringraziare per l’impegno costante al servizio del cittadino la dottoressa Di Gesu e tutti i dipendenti dell’ufficio demografico perché stanno svolgendo un lavoro egregio”.

“Lo sportello è stato pensato per colmare sempre più le esigenze dei cittadini. Il buon riscontro di utenza, già dal primo giorno, ci fa capire che tale supporto era necessario – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro -. Insieme ai dirigenti, costantemente, valutiamo come poter migliorare le prestazioni dei servizi comunali e questo sportello è nato in risposta ai bisogni dei cittadini e, in questo caso, di chi non può effettuare la richiesta da remoto. Un impegno attivo che intendiamo portare avanti durante tutto il nostro mandato per consentire ai Nisseni di migliorare la qualità della vita anche supportando i gap legati alla tecnologia”.



“Questa iniziativa contribuisce a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e tutto questo è possibile grazie all’impegno che l’Amministrazione ha messo in campo – ha commentato il dirigente della Direzione VII Giuseppe Intilla.

Ringrazio il Sindaco, la Giunta e in particolare l’assessore Falcone per l’abnegazione con cui ha potenziato con adeguate risorse umane i servizi della Direzione VII e in questo caso i servizi demografici”.

“Con questo nuovo servizio stiamo rispondendo a una richiesta molto forte della cittadinanza perché ci siamo resi conto che è necessario assistere il cittadino anche in questo processo digitalizzazione – ha dichiarato la P.O. dell’Ufficio Affari Demografici Angela Di Gesu.

Si tratta di un canale aggiuntivo a quello ordinario creato per il rilascio della certificazione. Vogliamo ricordare che i certificati anagrafici possono essere richiesti direttamente dal cittadino in possesso di identità digitale attraverso il portale ANPR dei servizi democratici del Ministero dell’Interno.

A Caltanissetta, in presenza, in aggiunta a questo portale rilasceremo anche certificati di stato civile e,in questo caso, la persona dovrà venire personalmente o, in alternativa, un’altra persona munita di formale delega. Un altro importante servizio è quello dell’assistenza al cittadino nella compilazione dell’autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Così come prevede la legge sulla decertificazione, infatti, il cittadino non può produrre a un altro ente della pubblica amministrazione o dei privati un certificato. Serve sempre l’autocertificazione.”

Il Comune di Caltanissetta ricorda che la modalità di rilascio allo sportello dei certificati anagrafici e di stato civile si aggiunge a quelle già esistenti, integrando il ventaglio di possibilità esistenti per ottenere il certificato desiderato. Per rendere più agevole l’accesso dei cittadini alle piattaforme digitali, comunale o ministeriale, o per assisterli nella formulazione della mail di richiesta dei certificati, è attivo presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico lo sportello “Facilitazione Digitale” .

L’ingresso allo sportello del rilascio di certificati anagrafici è su Corso Vittorio Emanuele (antistante Piazza Garibaldi) e osserverà i seguenti orari di ricevimento: lunedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Per maggiori informazioni consulta l’approfondimento: https://comune.caltanissetta.it/it/news/certificati-anagrafici-e-stato-civile-aperto-un-nuovo-sportello-al-comune-di-caltanissetta?type=2