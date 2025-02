Caltanissetta, alla scuola Rosso di San Secondo ricordati i poliziotti Giovanni Palatucci e Luigi Bruno: alunni leggono riflessioni ed eseguono brani musicali

Si è svolta questa mattina, lunedì 10 febbraio, nella sala teatro della scuola secondario di primo grado “Rosso di San Secondo” dell’I.C. “Lombardo Radice” di Caltanissetta, la cerimonia commemorativa in ricordo del questore reggente Giovanni Palatucci e dell’agente della Pubblica Sicurezza Luigi Bruno.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Loredana Paola Matraxia, i docenti e gli alunni hanno accolto le autorità locali: la Dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello, Questore di Caltanissetta, il dott. Ferdinando Trombadore, Vicario del Prefetto, il Colonnello Alessandro Mucci, Comande Provinciale dei

Carabinieri, il Colonnello Stefano Gesuelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, la Dott.ssa Nazzarena Condemi, presidente dell’Associazione Bney Efraim “Amici di Israele”, don Vicente Genova, Cappellano della Polizia di Stato, una rappresentanza dell’A.N.P.S e la sig,ra

Anna Maria Bruno, figlia di Luigi Bruno.









L’evento è iniziato con la deposizione di un mazzo di fiori dinanzi alla targa dedicata a Giovanni Palatucci, già collocata nel 2021 ai piedi di un albero di ulivo nel cortile della scuola «Rosso di San Secondo», per poi proseguire nella sala teatro. Dopo i saluti istituzionali da parte della Dirigente Scolastica e delle autorità presenti, un funzionario della Polizia di Stato ha presentato la figura del Questore reggente di Giovanni Palatucci, morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945 e riconosciuto

«Giusto tra le nazioni» per avere salvato la vita di molti ebrei.

La guardia della P.S. Luigi Bruno, vittima delle foibe e morto nel maggio del 1945. è stato, invece, ricordato dalla figlia sig.ra Anna Maria Bruno con parole toccanti che hanno commosso i presenti.

Successivamente alcuni alunni delle classi terze hanno letto brani di scrittura creativa, testimonianze e riflessioni in ricordo delle due illustri personalità.

L’evento è stato arricchito dal contributo dagli alunni del corso musicale della scuola secondaria di primo grado, che hanno eseguito brani musicali e canti sul tema, e dalla lettura di una poesia composta da una docente della stessa scuola.