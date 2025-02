Caltanissetta. A Palazzo del Carmine il Consiglio Direttivo della Lilt incontra il Sindaco Tesauro

CALTANISSETTA. Il Presidente della LILT, Aldo Amico, e il Vicepresidente, Giancarlo Palmeri, accompagnati dai consiglieri Ileana Papanno, Luciano Sardo e Salvatore Notarstefano, hanno incontrato oggi il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro. Presenti all’incontro anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino, e i Consiglieri comunali Oriana Mannella e Angelo Scalia.

Durante la riunione, il Presidente Amico ha illustrato le attività di prevenzione oncologica svolte presso il Poliambulatorio Specialistico di Prevenzione e nei vari spazi LILT della provincia. Ha poi presentato l’iniziativa “Unisciti a Noi per Rendere la Prevenzione Accessibile a Tutti!”, in linea con il tema del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”. Questo progetto mira a garantire prevenzione oncologica gratuita ai meno abbienti, agli immigrati e ai pazienti oncologici, in piena coerenza con la missione della LILT e gli auspici di Papa Francesco. L’iniziativa sarà possibile grazie ai fondi raccolti attraverso donazioni, destinati esclusivamente alla prevenzione gratuita, e alla disponibilità dei medici volontari del Poliambulatorio LILT, che operano nel rispetto del giuramento professionale di solidarietà e fratellanza.

Ileana Papanno, coordinatrice della Consulta Giovanile, ha consegnato al Sindaco il calendario LILT 2025 per le scuole, dal claim “La scuola fa prevenzione”. Questo strumento educativo vuole coinvolgere i giovani, avvicinarli al metodo scientifico e diffondere la cultura della prevenzione direttamente nelle scuole.

La Consigliera Oriana Mannella, testimonial LILT, ha sottolineato l’importanza della prevenzione oncologica nella lotta contro il cancro al seno, una delle principali cause di mortalità femminile. Ha inoltre evidenziato la necessità di sostenere la raccolta fondi per il rinnovo delle tecnologie diagnostiche, indispensabili per individuare precocemente la malattia e aumentare le possibilità di guarigione.

Il Sindaco Tesauro e l’Assessore Pasqualino hanno espresso il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale alla LILT, manifestando la volontà di collaborare attivamente per la realizzazione di futuri progetti. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla prevenzione di terzo livello, destinata a coloro che hanno superato la fase acuta della malattia, per garantire loro un percorso di cura e benessere a lungo termine. Un incontro significativo che segna un passo importante verso una prevenzione sempre più accessibile e inclusiva per tutta la comunità.