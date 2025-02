Bambino caduto da 6 metri a scuola ricoverato in elisoccorso al “Gaslini”

Un bambino di 10 anni è caduto da un’altezza di sei metri mentre si trovava a scuola a Cipressa (Imperia). Sono intervenuti sul posto il 118, che ha stabilizzato il bambino cosciente anche se con politraumi, e l’elisoccorso Grifo, che lo ha trasferito in codice giallo di media gravità all’ospedale Gaslini, dove è stato ricoverato in pronto soccorso.

Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Resterà in osservazione continuando a fare gli accertamenti del caso. Il piccolo è uno studente della scuola primaria di Cipressa. In fase di ricostruzione la dinamica dell’accaduto. (ANSA)