Artificieri Esercito Italiano in azione per bonifica di un residuato bellico in una grotta profonda

Gli artificieri dell’Esercito Italiano, su richiesta della Prefettura di Trapani, sono intervenuti in località Visicari, nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo (TP), per la bonifica di un residuato bellico, un proietto di artiglieria da 152 mm del peso di 45 Kg di produzione italiana, rinvenuto da alcuni speleologi all’interno di una grotta ubicata a 300 metri di quota e ad una profondità di circa 30 metri dal piano di calpestio.

Per effettuare la bonifica, data la complessità della posizione dell’ordigno, è stato necessario l’impiego di un elicottero dell’aviazione dell’Esercito del 2° Reggimento “Sirio” di Lamezia Terme (CZ) per il trasporto di un nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani e di un assetto del 2° Reggimento Genio Alpini di Trento, che hanno provveduto a calarsi all’interno della grotta. Una volta recuperato, l’ordigno è stato consegnato agli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo per il trasporto in cava, per la definitiva distruzione.

La Prefettura di Trapani, in stretta collaborazione con l’Esercito, ha diretto e coordinato scrupolosamente tutte le operazioni necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività, a garanzia della sicurezza del personale coinvolto e dell’area circostante.

In virtù della specifica formazione, il personale specializzato dell’Esercito Italiano è il solo abilitato ad intervenire, in assoluta sicurezza, sull’elevata varietà e pericolosità di ordigni risalenti ai conflitti mondiali che vengono rinvenuti sul territorio nazionale.

Il 4° Reggimento Genio, comandato dal Colonnello Salvatore D’Angela, alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Aosta” di Messina, è l’ente preposto alla bonifica del territorio da ordigni residuati bellici con competenza su tutto il territorio della Regione siciliana.