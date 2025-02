All’Università di Catania uno sportello online del Centro per l’impiego, Albano: “Nuovi strumenti per offrire opportunità ai giovani”

Uno sportello online del Centro per l’impiego, dedicato agli studenti e ai laureati dell’Università etnea che intendono inserirsi nel mondo del lavoro, è stato inaugurato, questa mattina, nell’aula magna di Palazzo delle Scienze, a Catania. L’obiettivo del progetto sperimentale è favorire l’accesso alle opportunità occupazionali, attraverso l’offerta di servizi digitali. Gli studenti potranno così accedere ai servizi del Cpi attraverso collegamenti web direttamente dal sito di unict, evitando di andare fisicamente negli uffici. L’iniziativa, pertanto, rafforza l’integrazione tra politiche attive del lavoro dedicate ai giovani e mondo universitario.

«Grazie a questo strumento – dichiara l’assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Nuccia Albano – sarà possibile accedere a informazioni dettagliate sui servizi e sulle misure di politica attiva del lavoro, nonché sui vari programmi regionali, nazionali ed europei pensati per facilitare l’inserimento lavorativo, aiutando gli universitari a orientarsi e a costruire un futuro professionale soddisfacente e gratificante. Gli sforzi che stiamo sostenendo per adeguare le nostre strutture alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica ci consentono di offrire nuove prestazioni in linea con le esigenze del mercato del lavoro e di chi cerca un’occupazione».

Lo sportello – raggiungibile a questo indirizzo www.careerservice.unict.it/eventi/sportello-line-cpi – nasce dalla collaborazione tra il Servizio IX – Centro per l’impiego di Catania, il Career service e il Centro per l’integrazione attiva e partecipata (Cinap) dell’Università di Catania.

L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità, la trasparenza e la prossimità dei servizi pubblici per l’impiego e favorirne l’accesso mediante l’offerta di servizi digitali, quali: Urp on line, iscrizione, Did (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), orientamento di base, patto di servizio e collocamento mirato.

Accedendo allo sportello online gli studenti potranno usufruire dei servizi senza doversi recare necessariamente negli uffici dei Cpi. Il portale sarà accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà presieduto da operatori dedicati del Centro per l’impiego durante i consueti orari di apertura dell’ufficio.