A Milano 31 scuole non disposte ad iscrivere alunno di 15 anni con grave forma di autismo. Ministro Valditara: “Vicenda intollerabile”

In tutta Milano nessuna scuola si è resa disponibile a prendere Tommaso 15 anni e una grave forma di autismo. 31 domande di iscrizione 31 risposte negative. Il termine per le iscrizioni è da poco scaduto e ora i suoi genitori, Eleonora e Alberto, non sanno più a che santo votarsi.

Eppure l’istruzione dovrebbe essere un diritto, come ci racconta un padre che con suo figlio ha vissuto la stessa odissea e oggi è attivo nel sociale per aiutare questi ragazzi e le loro famiglie.

“Vicenda intollerabile”, il commento del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che annuncia un’indagine.