A Gela si presentano due iniziative di sensibilizzazione al decoro urbano e alla raccolta differenziata

Oggi giovedì 6 Febbraio, alle ore 10 presso la stanza del Sindaco, saranno presentate due iniziative che mirano al miglioramento del decoro urbano ed ad una maggiore sensibilizzazione della raccolta differenziata porta a porta.

La prima riguarda la creazione di posaceneri realizzati dagli studenti del centro di formazione professionale Cirs-sezione di Gela, che saranno collocati in viale Mediterraneo. La seconda invece una campagna di educazione ambientale attraverso spot video realizzati dalla società Finmedia Srl per conto della SRR Ato4 Cl Sud con protagonisti testimonal d’eccezione, come attori, musicisti, atleti.