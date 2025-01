VALLELUNGA. Arriva la Befana per la gioia dei bambini. E’ quanto si avrà a Vallelunga il 6 gennaio dalle 11,30 in piazza Umberto I con la Festa della Befana. Previsti giochi, animazione, musica, zucchero filato e caramelle per tutti i bambini.

Alle 12 in punto c’è poi l’arrivo della Befana che donerà a tutti i bambini presenti zucchero filato dolciumi e caramelle a conclusione di un programma natalizio che l’amministrazione comunale vallelunghese ha proposto ricco di iniziative.