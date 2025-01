Terza Categoria. Le capolista agrigentine Saraceno e Tre Torri vincono ancora; successi anche per Acquaviva e Delia

Nel campionato di Terza categoria prosegue la corsa a braccetto delle due agrigentine Saraceno e Tre Torri di Campobello vittoriose entrambe. Il Tre Torri di Campobello di Licata ha battuto 3-0 il Sutera con le reti di Falsone, Bonetta e Ilardo.

Successo anche per il Saraceno che ha battuto fuori casa l’ostico Bompensiere 1-3. Per i bompensierini in gol Puma, mentre Puccio, Brancato e Di Salvo hanno realizzato le reti della squadra ospite. La Caterinese ha pareggiato 1-1 con il Montedoro (nella foto).

Notevole la vittoria esterna del Delia che ha espugnato 1-5 il campo della Buterese. Gol deliani per Borzellino (2), Bancheri, Giunta e Marchese, mentre per la Buterese ha segnato il gol della bandiera Rocco Donzella. Vittoria convincente anche per l’Acquaviva che ha regolato con un netto 4-0 finale il Real Suttano con reti di Nucera, Costanzo e Mantio.

Infine, il Riesi 2002, che non fa classifica, ha battuto il Marianopoli 3-2 al termine di un match molto combattuto. Per i riesini sono andati a segno De Simone, Infurna e Lo Cunsolo. Il Riesi B ha comunque 10 punti con 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Questa invece la classifica del campionato di Terza Categoria: Saraceno e Tre Torri Campobello 23, Acquaviva 22, Montedoro 19, Delia 16, Marianopoli 15, Caterinese 12, Buterese 6, Real Suttano 6, Sutera 6.