Il Bayesian fuori dall’acqua, in azione le pompe per svuotare lo scafo

Proseguono nel mare di Porticello, a pochi chilometri da Palermo, le operazioni di recupero del Bayesian, il megayacht che si è inabissato il 19 agosto del 2024 con a bordo il magnate Mike Lynch che morì con altre sei persone. Il megayacht è stato riportato in superficie e sono in azione delle pompe per svuotarlo dall’acqua. Si tratta di una operazione che consentirà di alleggerire il peso del relitto prima del trasporto in secca al porto di Termini Imerese, che avverrà domani. Le operazioni si svolgono sotto il controllo della guardia costiera. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e i vigili del fuoco. L’area è sorvolata da droni in grado di individuare prontamente sversamenti di combustibile in mare.