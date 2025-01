Serradifalco. L’amministrazione comunale punta a finanziamento della pavimentazione antistante la Scuola Media “Polizzi”

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, in sinergia con l’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi”, ha chiesto all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica, un finanziamento per interventi urgenti di manutenzione straordinaria per l’anno 2024.

L’urgenza ha riguardato l’esigenza di eseguire alcuni interventi nella scuola media “Polizzi”. L’importo massimo ammissibile a finanziamento per singolo intervento è di 40.000 euro. La direzione scolastica ha richiesto l’esecuzione di interventi urgenti per il ripristino della pavimentazione gravemente sconnessa dello scivolo di accesso per i disabili allo stato temporaneamente impedito per una questione di sicurezza.

L’ufficio tecnico comunale, tramite l’arch. Michele D’Amico, ha redatto il progetto esecutivo riguardante la manutenzione straordinaria della pavimentazione antistante la scuola media Federico Polizzi per l’importo complessivo di 40.000 euro, di cui 34.225,51 euro per lavori comprensivi di 354,71 euro per oneri della sicurezza, e 5.419,78 euro di somme a disposizione dell’amministrazione per ripristinare la pavimentazione del piazzale antistante l’edificio della scuola media che risulta disconnesso ed in stato di degrado.