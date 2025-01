Da giorni non si hanno notizie di Davide Ascia, 47 anni, originario di Gela. L’uomo vive e lavora a Colonia, in Germania. Dal 15 gennaio scorso il suo telefono risulta irraggiungibile e non ha più contattato la famiglia in Italia, che invita chiunque fosse in possesso di informazioni utili a mettersi in contatto con le autorità competenti. L’uomo è alto 1,80 metri ed è di corporatura robusta. Avviate le ricerche.