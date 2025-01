San Cataldo. Il 16 gennaio ballottaglio per l’elezione del nuovo baby Sindaco

SAN CATALDO. Ormai si è alla fase finale del percorso per l’elezione del Baby Sindaco: dopo mesi di impegno e partecipazione, i mille studenti coinvolti hanno eletto 16 Baby Consiglieri che faranno parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Lo hanno reso noto il sindaco e l’assessore all’istruzione Marianna Guttilla. Ora la sfida è tutta al femminile: il 16 gennaio si terrà il ballottaggio tra Giada Geraci e Lisa Sberna per decretare il nuovo Baby Sindaco. Dopo tanti anni, San Cataldo avrà una Baby Sindaco donna, un traguardo importante per la comunità sancataldese. L’insediamento ufficiale è previsto per il 3 febbraio.