Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 9 gennaio al via il XVII° torneo

Presso Eclettica Street Factory, stasera alle 20,45 (start 21.00), inizia il XVII° torneo, campionato periodico, valido per il Ranking nazionale. Dopo la pausa delle vacanza di Natale ricomincia l’attività del RCU di Caltanissetta che si prefigge di fare un 2025 “scoppiettante”.

“Il 2024 è stato un ottimo anno per il nostro Club – dichiarano dal direttivo – e cercheremo di dare il massimo per far sì che il 2025 sia ancora migliore. In questi giorni sono arrivate nuove adesioni con giovanissime promesse del Risiko, che sono già entrati nello spirito da competizione. Con i tavoli di amichevoli giocate durante la pausa natalizia, i nuovi entrati hanno preso confidenza con la scatola Challenger che viene usata per i tornei dal nostro Club e stadera potranno dimostrare il loro talento”

Quindi vecchi e nuovi giocatori e giocatrici si ritroveranno stasera, prima per un panino e una birra o una splendida crêpe dolce e poi sul tavolo da gioco davanti alla plancia del Risiko! il gioco di strategia più appassionante del mondo.