Prima Categoria. La Sommatinese riconquista la vetta della classifica; la Don Bosco trionfa nel derby del Vallone con un super Salas

In Prima categoria nel girone B la Sommatinese Calcio ha sorpassato in classifica la capolista Barrese portandosi a quota 30 in classifica. Lo ha fatto battendo in trasferta 1-3 l’ostico Gangi con una prestazione letteralmente esaltante. A Gangi si è visto subito che la Sommatinese voleva il primato e c’è riuscita a suon di gol.

Il primo lo ha realizzato nella prima frazione di gioco l’ottimo Scuderi. Poi nella ripresa Sommatinese sugli scudi con Graci e Noto che hanno portato il punteggio sullo 0-3 prima che i padroni di casa non segnassero la rete della bandiera con Gonzalez.

S’è invece chiuso con la vittoria esterna 1-3 il derby del Vallone tra Calcio Campofranco e Don Bosco Mussomeli. La società campofranchese ha previsto che tutti, abbonati compresi, pagassero il prezzo del biglietto. La Don Bosco Mussomeli, con un Salas in grandissima forma, ha esaltato il gioco di una Don Bosco che è riuscita ad imbrigliare i padroni di casa. La tripletta di Salas ha mandato al tappeto un Calcio Campofranco che ha reagito andando in gol con Adamo. In questo modo la Don Bosco Mussomeli ha fatto un gran passo in avanti in classifica portandosi a quota 23 al terzo posto, mentre il Calcio Campofranco è rimasto a quota 12 in classifica.

Nel girone H, invece, l’Accademia Mazzarinese ha iniziato il nuovo anno battendo 0-2 il Melilli con le reti di Gugliuzzo e Furbo per un successo che ha proiettato la formazione di Bongiovanni a quota 16 in classifica agganciando proprio lo stesso Melilli. Ha infine perso 10- 0 il Terranova sul campo del Leo Soccer. I gelesi sono ultimi in classifica mentre i mazzarinesi sono ora sesti in classifica, mentre i gelesi del Terranova rimangono a quota 4 in classifica.