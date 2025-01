NVIDIA con NIM e AI Blueprints, l’intelligenza artificiale arriva sui PC

(Adnkronos) – Una delle novità più interessanti presentate da NVIDIA a Las Vegas è l'introduzione dei microservizi NIM e degli AI Blueprints. I microservizi NIM offrono modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia, preconfigurati e ottimizzati per le GPU NVIDIA RTX. Questi modelli coprono un'ampia gamma di applicazioni, dalla generazione di testo e immagini alla creazione di assistenti virtuali. Grazie a NIM, gli sviluppatori possono integrare facilmente funzionalità di intelligenza artificiale nelle loro applicazioni, senza dover partire da zero. Di seguitto un trailer rilasciato da Nvidia sulle potenzialità dei microservizi

Gli AI Blueprints sono workflow di riferimento che consentono agli sviluppatori di creare rapidamente applicazioni complesse basate sull'intelligenza artificiale. Questi blueprint sono costruiti su microservizi NIM e offrono un punto di partenza ideale per progetti come la creazione di umani digitali, la generazione di podcast e molto altro. Le nuove GPU GeForce RTX Serie 50 sono state progettate appositamente per accelerare le operazioni di intelligenza artificiale. Grazie ai Tensor Core di quinta generazione e alla memoria GDDR7, queste GPU offrono prestazioni eccezionali e consentono di eseguire modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi e sofisticati. Ecco il video di presentazione Attraverso questi strumenti Nvidia consente l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale a un pubblico più ampio, grazie alla possibilità di eseguirla direttamente sui PC. Gli utenti possono creare esperienze personalizzate e uniche, adattando i modelli di intelligenza artificiale alle proprie esigenze. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale può automatizzare molte attività, aumentando la produttività e liberando tempo per attività più creative. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)