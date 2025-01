Mussomeli, avviso pubblico contributo scolastico trasporto alunni con disabilità

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli ha indetto un Avviso Pubblico per la concessione di un contributo economico a sostegno delle famiglie che affrontano l’onere del trasporto scolastico degli alunni con disabilità, privi di autonomia, residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il contributo è finalizzato a supportare le famiglie che hanno organizzato autonomamente il servizio di trasporto per i propri figli, anche se iscritti in scuole ubicate in comuni diversi da quello di residenza. Dettagli del Contributo: L’importo del contributo è stabilito come segue: € 500,00 per gli studenti iscritti in scuole ubicate nel Comune di Mussomeli; € 600,00 per gli studenti iscritti in scuole situate in un altro comune. La somma complessiva messa a disposizione per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico è pari a € 13.173,06, e verrà distribuita fino ad esaurimento del fondo. L’importo del contributo potrebbe subire variazioni a seconda del numero delle domande ricevute. Requisiti per l’accesso al contributo: Per poter beneficiare del contributo, gli alunni devono: Essere residenti nel Comune di Mussomeli. Frequentare la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di rimo grado (sono escluse le scuole secondarie di 2° grado). Essere in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3. Essere in possesso di una diagnosi funzionale valida. Le domande devono essere presentate da un componente maggiorenne convivente con l’alunno disabile e devono riguardare singolarmente ciascun figlio minore con disabilità. Modalità di erogazione del contributo: Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda. Termini e modalità di presentazione delle domande: Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato all’Avviso Pubblico, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Mussomeli (www.comune.mussomeli.cl.it). Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, accompagnate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro L’8 febbraio 2025. Le modalità di invio sono le seguenti: Inviando la domanda direttamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mussomeli, durante i giorni di apertura al pubblico. Via mail, anche ordinaria, all’indirizzo comunemussomeli@legalmail.it. le domande pervenute oltre il termine delL’ 8 febbraio 2025 non saranno accolte. er ulteriori informazioni: Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mussomeli (Geppina Catanese) ai consueti recapiti.

