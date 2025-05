Sicilia: Tajani, “Schifani sara’ nostro candidato a presidenza”

“Schifani sara’ il nostro candidato per la presidenza della Sicilia”: lo ha detto a Noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lanciando la candidatura dell’auttuale governatore per un secondo mandato alla presidenza della Regione. “Portera’ a termine – ha detto Tajani- tutti i progetti che ha avviato sapientemente in questa legislatura. La scelta coraggiosa di volere i termovalorizzatori fara’ compiere alla Sicilia un salto di qualita’. Sara’ portata ad esempio come regione di avanguardia e non di retroguardia”. In merito al tema della sanita’ Tajani ha detto. “Il problema dei problemi sono le liste d’attesa: un forza politica come la nostra deve sempre guardare all’interesse dei cittadini. La tutela della salute dei cittadini deve essere sempre al centro”.