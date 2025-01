La comunità di Niscemi scossa per la morte della bambina di 9 anni, il sindaco Conti: “Staremo accanto alla famiglia”

E’ una comunità profondamente scossa quella di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina, per un incidente stradale è morta una bimba di 9 anni che si stava recando a scuola insieme alla madre e ai due fratellini. Erano usciti dalla loro abitazione in campagna, zaini in spalla, come ogni mattina intorno alle 8. Alla guida la mamma, 36 anni, moglie di un carabiniere che presta servizio a Gela. Accanto a lei la figlia maggiore, dietro i fratellini di 6 e 4 anni. Stavano percorrendo la Sp11, strada che collega al centro abitato di Niscemi, quando la donna, a causa del manto stradale reso scivoloso dall’umidità, ha perso il controllo della Fiat Panda, che si è schiantata contro un muro. Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118 che hanno subito compreso la gravità della situazione. La bimba di 9 anni era priva di coscienza, in coma dopo aver sbattuto violentemente la testa. Impossibile inviare l’elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta per via della nebbia quindi è stato disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Le condizioni della bambina sono subito apparse gravissime e poche ore dopo la paziente è deceduta. Meno gravi ma comunque serie le condizioni della madre che nel pomeriggio è stata trasportata a Palermo per un intervento urgente alla colonna vertebrale. La donna infatti non riusciva più a muovere bene gli arti e per questo è stato subito disposto il trasferimento d’urgenza. Gli altri due bimbi avrebbero riportato ferite alla testa ma senza gravi conseguenze. “Sono appena uscito dall’ospedale – ha commentato il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti – dove ho abbracciato gli altri due bambini che chiaramente sono ancora traumatizzati. Siamo sconvolti per quanto accaduto e staremo accanto alla famiglia e ai bambini. Conoscevo la bambina deceduta, anche perché faceva ginnastica artistica con mia figlia e sono profondamente addolorato. Ancora non riesco a credere che possa essere accaduto. Per il giorno del funerale proclamerò il lutto cittadino”. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non si tratta del primo in quel tratto di strada che già in passato è stata teatro di altri scontri mortali. Questa mattina nebbia e umidità hanno reso il percorso ancora più pericoloso e, con tutta probabilità, proprio a causa del manto scivoloso e delle avverse condizioni del meteo si è consumata l’ennesima tragedia.