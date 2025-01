La Cina valuta la vendita di Tik Tok a Musk per evitare il ban negli USA

(Adnkronos) – Secondo un recente rapporto di Bloomberg News, seppure sulla base di fonti anonime e in assenza di commenti ufficiali o dichiarazioni in merito sia da parte di Tik Tok che da parte di X, il governo cinese starebbe considerando la possibilità di vendere le operazioni statunitensi di TikTok a Elon Musk, CEO di X (ex Twitter), per evitare il divieto imposto dagli Stati Uniti. Questo piano rappresenta una delle opzioni attualmente in valutazione dal governo cinese, in risposta alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che potrebbe confermare la validità della legge che impone a ByteDance, la società madre cinese di TikTok, di disinvestire dalla sua attività negli Stati Uniti entro il 19 gennaio.

In caso di mancato rispetto di questa scadenza, i fornitori di servizi Internet terzi saranno soggetti a sanzioni per aver supportato le operazioni di TikTok negli USA. La decisione della Corte Suprema è attesa con trepidazione, poiché potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di TikTok negli Stati Uniti. Il team legale di TikTok ha contestato la legge, sostenendo che viola i diritti di libertà di espressione di milioni di utenti statunitensi. Al contrario, il governo degli Stati Uniti ha affermato che la proprietà di TikTok da parte di ByteDance rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.