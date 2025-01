Incidente stradale sulla sp11 nel Nisseno, morta bambina di 9 anni

Tragedia sulla Sp 11, strada che collega Gela a Niscemi (Caltanissetta). Una bambina di 9 anni è morta in ospedale al Vittorio Emanuele dopo i tentativi dei medici di rianimarla. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto tra una Fiat Panda condotta dalla madre di 37 anni, anche lei grave, quando la vettura è uscita di strada, andando a sbattere contro un muro. In auto c’erano anche altri due figli della donna, una bambina di 7 anni e un bambino di 4, rimasti feriti in modo lieve.